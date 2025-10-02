L’Afrique et la Turquie accélèrent leur intégration économique

L’ambassadrice de Turquie, Muteber Kılıç, a apporté mercredi des précisions sur le Forum économique et d’affaires Turquie-Afrique (TABEF) prévu les 16 et 17 octobre 2025 au Centre des expositions d’Istanbul.

Organisée par le Conseil des relations économiques extérieures (DEİK), en collaboration avec le ministère du Commerce et l’Union africaine, cette cinquième édition s’annonce comme une étape importante dans le renforcement des relations économiques avec le continent.

L’événement rassemblera plus de 4 000 professionnels.

Les thèmes abordés incluront notamment : l’agriculture et la sécurité alimentaire durable, les énergies renouvelables, l’exploitation minière, les transports et la logistique, l’automobile, le textile, le bâtiment et les travaux publics, la défense et les technologies numériques.

Un forum sous le signe du “gagnant-gagnant”

Depuis 2003, le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et l’Afrique est passé de 5,4 milliards à 32,8 milliards de dollars.

Ankara vise désormais 50 milliards.

Les exportations turques vers l’Afrique ont atteint 21,5 milliards en 2024, tandis que les importations en provenance du continent se sont élevées à 11,3 milliards.

Pour Muteber Kılıç, la participation du secteur privé togolais à ce forum est d’une grande importance. Une délégation turque est d’ailleurs présente à Lomé pour échanger avec les autorités et les opérateurs économiques.

Les relations bilatérales entre le Togo et la Türkiye connaissent une forte progression depuis la visite du président Recep Tayyip Erdoğan à Lomé en octobre 2021. Le volume des échanges est ainsi passé de 128 millions de dollars en 2021 à près de 250 millions en 2024.