L'Europe s'intéresse au hub industriel togolais

Gwilym Jones, chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, a visité mercredi la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) située à une vingtaine de kilomètres de Lomé.

Fruit d'un partenariat public-privé avec le groupe ARISE IIP, la PIA dispose d'un port sec, d'un parc à conteneurs, d'une zone de stockage de coton et d'un parc textile.

Elle abrite déjà des unités industrielles : produits pharmaceutiques, engrais et textile utilisant le coton togolais. Pour le moment des entreprises indiennes, mais des investisseurs européens pourraient aussi s'y implanter. C'est l'objet de la visite de l'ambassadeur de l'UE.

Cette plateforme est présentée comme le symbole d’un pays qui entend devenir un hub logistique et une zone industrielle régionale de premier plan.