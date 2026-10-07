Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

L'IA au cœur du sommet Afric'innov

Afric'innov tiendra la nouvelle édition de son sommet annuel du 5 au 7 novembre 2026 à Lomé.

Nouvelles méthodes d'accompagnement des entreprises © republicoftogo.com

Afric'innov tiendra la nouvelle édition de son sommet annuel du 5 au 7 novembre 2026 à Lomé.

Quelque 200 participants, venus de plus d'une vingtaine de pays, sont attendus : structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant d'Afrique francophone, institutions publiques, bailleurs, investisseurs et experts de l'écosystème.

Créé en 2016, Afric'innov est la première communauté francophone dédiée aux incubateurs, aux accélérateurs, aux tech hubs. 

Le thème 2026, « L'accompagnement entrepreneurial à l'ère de l'intelligence artificielle », part d'un constat évident. L'IA permet déjà aux entrepreneurs de gagner du temps et de tester leurs idées plus vite.

Les conclusions des discussions nourriront le ‘Manifeste de Lomé’, un texte adopté pendant le sommet, qui formulera des recommandations pour des structures d'accompagnement africaines « lisibles, fiables et finançables ».

Le programme comprend aussi une keynote, des rencontres B2B entre structures, bailleurs et investisseurs, une séquence de reconnaissance des structures labellisées, l'assemblée générale du réseau et un side event consacré aux startups togolaises, organisé avec l'incubateur Djanta.

Cette rencontre bénéficie du soutien du ministère de l’Efficacité du service public et de la Transformation numérique.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Excédent budgétaire en 2024

Excédent budgétaire en 2024

Les comptes de l'État pour l'exercice 2024 dégagent un excédent de 37,3 milliards de Fcfa selon la Déclaration générale de conformité de la Cour des comptes. 

Consommation locale : trois défis selon l'UEMOA

Consommation locale : trois défis selon l'UEMOA

« Produire localement ne suffit pas. » C'est le message qu'Alioune Sène, représentant de la Commission de l'UEMOAau Togo, a porté mardi lors du lancement de la 7e édition du Mois du consommer local. 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.