L'IFT cherche un gestionnaire pour sa cafétéria

L’ambassade de France est à la recherche d’une entreprise de restauration pour assurer la gestion de la cafétéria de l’institut français du Togo à partir de mars 2022.

Située dans l’enceinte de l’IFT, la cafétéria est un espace couvert de 130 mètres carrés avec une cuisine-conteneur et un jardin aménagé qui peut accueillir plus de 50 clients simultanément.

La cafétéria devra servir des repas issus de la cuisine française et togolaise (les autres cuisines sont aussi possibles) et des boissons, être ouverte pendant les heures d’accueil du public de l’IFT et lors des évènements organisés en soirée et/ou le week-end (concerts, projections de films, conférences…). Le service devra être d’excellente qualité à un prix abordable, indique un communiqué.

Plus d'informations ICI.