L'Inde a tout à offrir

Le XVIIe conclave de l’Exim Bank sur les relations entre l’Inde et l’Afrique s’est déroulé les 19 et 20 juillet au Taj Palace de New Delhi.

Sept pays africains étaient représentés parmi lesquels le Togo avec à sa tête Kayi Rose Mivedor-Sambiani, ministre de la Promotion de l’Investissement.

Les participants ont parlé infrastructures, agriculture, énergie, éducation, formation et santé .

Le conclave sur le partenariat de projets Inde-Afrique a été lancé en 2005 par l’Exem Bank of India avec le soutien du ministère des Affaires extérieures et du ministère du Commerce et de l'Industrie du gouvernement indien.

L'Exim Bank accorde des lignes de crédit aux institutions financières internationales, aux banques régionales de développement, aux gouvernements souverains et à d'autres entités à l’étranger.

La participation du Togo à cette conférence a été un succès, assure l’ambassadeur indien au Togo, Sanjiv Tandon.

‘Nous avons enregistré la présence de plus de 25 représentants togolais. C’est un signe de l’intérêt des milieux d’affaires togolais pour le marché indien. (…) Il y a plusieurs domaines sur lesquels nous allons travailler : la technologie numérique, l'enseignement supérieur, le développement des compétences, les startups, l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, la santé’, a-t-il déclaré.