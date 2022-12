L'Inde s'implante durablement

L’ambassadeur d’Inde au Togo, Sanjiv Tandon, s’est entretenu mardi avec le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbe.

Ils ont constaté avec satisfaction l’essor des relations économiques et commerciales entre les deux pays.

De fait, les investissements indiens sont de plus en plus significatifs.

On peut citer les opérateurs du parc industriel d’Adétikopé, l’implantation sur place de plusieurs usines (assemblage de motos électriques et textile) et la transformation d’aluminium par le Groupe indien Gravita.