L'industrie cosmétique togolaise fait sa promo à Istanbul

Une délégation du secteur privé de l’industrie cosmétique a participé au Salon international Beauty Istanbul (7-9 mai).

Les entreprises locales ont ainsi pu accroître leur visibilité internationale et mieux appréhender les tendances et exigences d'un secteur en pleine expansion.

Le marché des cosmétiques en en forte croissance partout dans le monde. Le Togo peut et doit en profiter.