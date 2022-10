L'inflation en léger recul

Les données disponibles indiquent que, malgré les risques qui pèsent sur la conjoncture économique mondiale, l’économie togolaise demeure résiliente, en liaison avec les différentes mesures de politiques économiques prises par le gouvernement.

Le taux de croissance économique devrait se situer à 5,9% pour l’année 2022, après 5,5% enregistré en 2021, sous l’impulsion de tous les secteurs d’activité, en particulier le secteur tertiaire.

Quant à la dette publique, elle reste maîtrisée à 61% du PIB à fin juin 2022, contre 62% au 31 décembre 2021, en dessous de la norme communautaire plafond de 70%.

En ouvrant jeudi à Lomé les travaux du Conseil national du crédit (CNC), le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, s’est voulu résolument optimiste.

Il n’empêche, la persistance des tensions inflationnistes reste une préoccupation majeure.

La hausse des prix, amorcée depuis 2021, a été accentuée par le conflit russo-ukrainien et les tensions géopolitiques, a indiqué M. Yaya.

Mais grâce aux mesures prises par le gouvernement, le rythme d’évolution du niveau général des prix décélère sur le plan national, après le pic atteint au mois de mars 2022. C’est une excellente nouvelle.

Sur les huit premiers mois de l’année 2022, le taux d'inflation moyen est ressorti à 7,5%, après 7,8% à fin juin 2022 et 8,2% au 31 mars 2021.

‘Quoiqu’en décélération, le taux d’inflation reste élevé, ce qui dégrade le pouvoir d’achat des ménages, réduit les marges bénéficiaires des entreprises et pourrait ralentir l’élan de la reprise économique post-Covid-19’, a reconnu le ministre qui préside aussi le CNC.

Le président Faure Gnassingbé a décidé d’une série de nouvelles mesures ciblées pour atténuer les effets négatifs de cette flambée des prix sur la population.

Un coup de pouce qui, selon Sani Yaya permet de redonner du pouvoir d'achat aux ménages, en particulier les couches les plus vulnérables, mais aussi de préserver le tissu productif, notamment le secteur primaire qui constitue le socle permettant d'infléchir les prix des produits alimentaires importés. Le CNC est un observatoire des évolutions économiques du Togo qui se réunit quatre fois par an.

Il rassemble les représentants du secteur bancaire et de la micro finance, ceux du ministère de l’Economie et des Finances, de la BCEAO, du patronat, de la Chambre du commerce et des associations de consommateurs, notamment.

La rencontre s'est déroulé en présence de Kossi Tenou, le directeur national de la BCEAO (Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest), et de Simfeitcheou Pre, ministre conseiller du président de la République.

A l’issue des discussions, le ministre de l’Economie et des Finances a indiqué que le CNC saluait les dix mesures prises par le chef de l'Etat pour soulager les populations et qui ont permis de relever le pouvoir d’achat.

Le Conseil s’est également félicité de la création de l'Observatoire de la qualité des services financiers du Togo.