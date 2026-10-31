L’OTR combine contrôles routiers et paiement en ligne

L’Office togolais des recettes (OTR) intensifie le contrôle du paiement de la Taxe professionnelle unique (TPU). De nouvelles opérations seront menées sur les principaux axes routiers à compter du 2 novembre.

Ces contrôles visent les transporteurs soumis à cette taxe, plus connue sous le nom de « trimestre ». Son montant est forfaitaire et dépend des caractéristiques du véhicule : tonnage, nombre de places et catégorie de transport.

Pour faciliter les paiements, l’administration fiscale mise aussi sur le numérique. Depuis septembre, la plateforme e-TPU permet aux PME, commerçants et autres contribuables relevant de ce régime de payer en ligne, sans se déplacer ni faire la queue.

Ce renforcement intervient alors que les recettes fiscales progressent.

À fin juin 2026, elles atteignaient 507,82 milliards de Fcfa, en hausse de 14,3 % sur un an.