La BRVM confirme sa place dans le top 5 des bourses africaines

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM, 8 pays de l’UEMOA dont le Togo) a atteint une nouvelle étape de son développement, enregistrant une capitalisation boursière record de 13 014,67 milliards de Fcfa sur son marché des actions. 

Cette performance marque une progression de 29,13 % depuis décembre 2024, et confirme le dynamisme exceptionnel de la place financière régionale.

Sur cinq ans, la BRVM affiche une croissance cumulée de 197,98 %, avec des hausses annuelles régulières (+39,33 % en 2021, +26,51 % en 2024, etc.), portant la capitalisation globale (actions + obligations) à 23 979,92 milliards FCFA, soit 17,78 % du PIB régional.

L’indice BRVM Composite a progressé de 22,29 % depuis janvier 2025. Le PER moyen de 13,01 confirme l’attractivité du marché dans les standards des économies émergentes, illustrant la capacité des entreprises cotées à générer de la valeur.

Ces résultats renforcent le positionnement de la BRVM comme 5ᵉ bourse africaine, en termes de capitalisation. Elle s’inscrit dans une tendance continentale haussière :

  • Ghana (+73,92 %),
  • Nigeria (+43,54 %),
  • Afrique du Sud (+32,75 %),
  • Égypte (+26,61 %),
  • Maroc (+23,19 %).

La BRVM confirme ainsi sa montée en puissance au sein de l’écosystème financier africain, portée par la confiance des investisseurs et la solidité des fondamentaux économiques de la région.

