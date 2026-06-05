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La BRVM pose ses valises à Riga

Le directeur général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le Togolais Edoh Kossi Amenounve, représente l'UEMOA à la 35e assemblée annuelle de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) qui se tient à Riga, en Lettonie, du 5 au 7 juin. 

Edoh Kossi Amenounve vendredi à Riga © republicoftogo.com

Le directeur général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le Togolais Edoh Kossi Amenounve, représente l'UEMOA à la 35e assemblée annuelle de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) qui se tient à Riga, en Lettonie, du 5 au 7 juin.

Invité à partager l'expérience du marché financier régional ouest-africain avec les pays baltes (Estonie, Lituanie et Lettonie),  le directeur général a présenté les clés du succès de la BRVM : monnaie commune, banque centrale unique, cadre juridique harmonisé via l'OHADA et technologie d'interconnexion des huit pays membres de l'UEMOA.

Cinquième bourse d'Afrique, la BRVM affiche aujourd'hui une capitalisation de près de 30 milliards de dollars pour 47 sociétés cotées et 205 lignes obligataires, un modèle qui suscite l'intérêt croissant des institutions internationales.

M. Amenounve a également présenté la vision stratégique de la BRVM à l'horizon 2030, axée sur l'intégration de l'intelligence artificielle et le développement de la finance durable.

En marge de la rencontre, Edoh Kossi Amenounve s’est entretenu avec Kristupas Vaitiekunas, le ministre des Finances de Lituanie. 

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