La fraude sur les produits pétroliers reste conséquente

65 % contre à peine 10 à 40 % : l'écart est net entre le Grand Lomé et les régions de l'intérieur en matière de conformité au marquage fiscal des produits pétroliers. Pour combler ce fossé, les autorités déploient progressivement des antennes régionales de la Commission interministérielle chargée du suivi de la Solution automatisée de marquage (SAM).

« Depuis le 1er juillet, le marquage des produits pétroliers est obligatoire. Les contrevenants s'exposent à des sanctions financières comprises entre 50 000 et 10 millions de Fcfa », rappelle le président de la Commission interministérielle, Esso-Wavana Ahmed Adoyi.

Là où la Commission est présente, la règle est respectée ; là où elle ne l'est pas, la fraude prospère.

La région de la Kara ouvre le bal, avec une antenne régionale déjà opérationnelle. Les autres régions suivront dans les prochaines semaines. Basée au sein de la Division régionale des opérations douanières, l'équipe de contrôleurs vérifiera le marquage des produits concernés, sensibilisera les opérateurs économiques et transmettra les informations au siège de la Commission.

« La lutte que nous menons contre la fraude obéit à la même loi : elle se gagne sur le terrain. Et je le dis sans plaisir : la Commission n'a aucun goût pour la sanction. Mais elle l'appliquera chaque fois qu'il le faudra », insiste Esso-Wavana Ahmed Adoyi.

Ce dispositif vise à permettre à l'État de recouvrer l'ensemble des recettes.