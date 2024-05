La budgétisation verte : un engagement fort du Togo

Dans le cadre de la réforme de la gestion des finances publiques vertes, le Togo s’est engagé depuis 2023 à mettre en œuvre la budgétisation sensible au climat et à l’environnement.

Cette réforme ambitieuse vise à intégrer les aspects des changements climatiques et de la protection de l’environnement tout au long du cycle budgétaire. Une approche progressive a été adoptée afin de couvrir progressivement l’ensemble de l’administration centrale.

Le processus de budgétisation verte a débuté avec une phase pilote impliquant neuf ministères, ce qui a conduit à l’élaboration du premier document de budget vert pour l’exercice 2024. Ce document constitue désormais une annexe au projet de loi de finances de l’année 2024, marquant une avancée significative pour le Togo.

En se lançant dans cette initiative, le Togo a rejoint le cercle des pays pionniers de la budgétisation verte dès l’an passé. Fort des résultats encourageants obtenus, l’intégration de 13 nouveaux ministères est prévue, renforçant ainsi l’engagement du pays dans cette démarche novatrice.

Sous la coordination du Directeur Général du Budget et des Finances, Essokiza Anakpa, et avec l’encadrement technique de Amina Billa Bambara, conseiller du FMI auprès du ministère de l’Economie et des Finances, un atelier de formation a débuté mardi. Cet atelier, qui s’achèvera le 3 juin, vise à permettre aux acteurs techniques de mieux comprendre cette thématique émergente qu’est la budgétisation verte ainsi que sa méthodologie.

Cette formation est cruciale pour assurer la réussite de la réforme, en dotant les acteurs concernés des connaissances et compétences nécessaires pour intégrer efficacement les considérations climatiques et environnementales dans les processus budgétaires.

Le Togo confirme ainsi sa volonté de répondre aux défis globaux du changement climatique tout en promouvant un développement durable.