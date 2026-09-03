Une conférence pour structurer le recours aux PPP

Le ministre de l'Économie et de la Veille stratégique, Badanam Patoki, a présidé jeudi à Lomé une conférence consacrée aux contrats de partenariat public-privé (PPP).

Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la feuille de route 2026-2031, qui vise à faire du Togo un hub logistique et un pôle industriel majeur.

M. Patoki a tenu à recadrer le débat : le PPP n'est ni un artifice comptable pour dissimuler l'endettement réel, ni une formule pour engager des dépenses futures hors budget, l’envisager ainsi serait, selon lui, « une grave erreur de gouvernance financière ».

Il l'a plutôt défini comme un instrument de rigueur et de responsabilité partagée, supposant une évaluation scientifique du rapport qualité-prix de chaque dépense et un partage équilibré des risques entre l'État et l'opérateur privé.

Le PPP n'est ni une solution miracle ni un piège en soi : son succès dépend largement de la rigueur de sa conception, de la transparence des contrats et de la capacité de l'État à évaluer et suivre ces partenariats dans la durée, c’est précisément le message que Badanam Patoki semble vouloir faire passer.