Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

La douane accélère les réformes et la digitalisation

Maillon essentiel de l’Office togolais des recettes (OTR), la douane entend se moderniser.

Plus efficace contre la fraude © republicoftogo.com

Maillon essentiel de l’Office togolais des recettes (OTR), la douane entend se moderniser.

Selon Atta-Kakra Essien, commissaire des douanes et droits indirects, la douane est un acteur clé de la protection de la société, de la stabilité économique et de la sécurité du pays.

Par sa présence accrue aux frontières, l’institution renforce la lutte contre les trafics illicites, notamment de marchandises, de stupéfiants, d’armes et de produits dangereux. En parallèle, elle poursuit la lutte contre la fraude douanière afin de sécuriser les ressources publiques nécessaires au financement du développement.

Pour relever ces défis, des réformes se poursuivent, avec un accent sur la digitalisation des procédures, l’amélioration des systèmes de dédouanement, la gestion des risques et l’interconnexion avec les autres administrations. La coopération avec les forces de sécurité et les douanes partenaires est également renforcée, conformément aux standards de Organisation mondiale des douanes.

Ces mesures visent à améliorer l’efficacité des contrôles, réduire les délais de dédouanement et accroître la vigilance face aux flux à risque.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Filière café-cacao : entre volatilité des prix et nécessité de solidarité

Filière café-cacao : entre volatilité des prix et nécessité de solidarité

‘Les pays producteurs de café et de cacao restent structurellement fragiles. Nous produisons ce que nous ne consommons pas et consommons ce que nous ne produisons pas. Cette dépendance nous expose pleinement à la loi du marché mondial, dominée par les grands pays consommateurs qui fixent les prix’.

Fraude massive

Fraude massive

Les autorités chargées du commerce et du système de marquage des produits entendent durcir les contrôles face au faible respect des normes liées à la Solution automatisée de marquage (SAM).

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.