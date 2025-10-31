La filière avicole enregistre une croissance de 36 % en cinq ans

La filière avicole connaît un essor important, s’imposant progressivement comme un pilier stratégique de l’économie et de la sécurité alimentaire.

En l’espace de cinq ans, la production a enregistré une hausse de 36 %, passant de 28 millions à plus de 38 millions de têtes, selon les données du ministère de l'Élevage.

Une dynamique d’autant plus encourageante qu’elle repose en grande partie sur un tissu de petits producteurs, principalement en milieu périurbain, avec des capacités de production encore limitées mais en constante amélioration. À ce jour, le pays recense au moins 54 acteurs majeurs, dont 31 concentrés dans la région Maritime, véritable épicentre de l’activité.

Le secteur, en pleine structuration, génère aujourd’hui près de 200 000 emplois directs et indirects, contribuant ainsi fortement à l’inclusion et à la lutte contre le chômage, en particulier chez les jeunes.

Mais la filière reste confrontée à une concurrence étrangère féroce, notamment via des importations incontrôlées qui fragilisent les producteurs locaux.

Les autorités ont imposé un quota minimum de 10 % d’approvisionnement local avant toute importation. Toutefois, des circuits informels continuent d’inonder le marché, posant un sérieux défi à la régulation et à la souveraineté alimentaire.

Miser sur la compétence pour renforcer la filière

Face à ces enjeux, le gouvernement opte pour un renforcement massif des compétences techniques et managériales des acteurs du secteur. Le Centre d’Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA), basé à l’Université de Lomé, joue un rôle de premier plan.

Plus de 3 000 techniciens avicoles y ont été formés, ainsi que 349 diplômés en master et 80 doctorants, devenus aujourd’hui des ressources clés dans la structuration de la filière.

L’ambition est de positionner durablement la filière comme levier du développement économique, tout en assurant une souveraineté alimentaire solide face aux aléas extérieurs.