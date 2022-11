La 62e réunion annuelle de l’OIAC (Organisation inter-africaine du café) s’est ouverte lundi à Lomé. C’est le Togo qui préside actuellement cette organisation.

‘Le café africain est appelé à jouer un rôle majeur dans le développement de nos Etats, si l'on venait à obtenir sur le continent, toute la chaîne de valeurs qu'il est appelé à générer. Malheureusement, l'Afrique continue d'exporter à l'état brut les 2/3 de sa production sans valeur ajoutée et en importe l'équivalent du tiers sous forme de produits finis en termes de café soluble et café moulu’, a souligné le ministre du Commerce Kodjo Adedze.

Pour l’officiel togolais, la plus-value de la production africaine du café profite surtout aux industries étrangères.

En outre, le marché du café en Afrique reste perturbé avec la volatilité des cours mondiaux, la structuration des producteurs encore embryonnaire, les nouvelles politiques agricoles à peine élaborées ou difficilement mises en œuvre .

Autant de contradictions qui sont préoccupantes.

La réunion qui se tient à Lomé permettra aux Etats membres de l’OIAC de faire face aux défis de transformation et de consommation locales pour accroître son impact sur le développement économique.

‘Je suis convaincu que les résultats de ces assises répondront aux enjeux de transformation et de consommation locales du café en Afrique. Il s'agira surtout d'œuvrer à l'insertion effective des jeunes et des femmes dans l'industrie africaine du café, a déclaré de son côté Enselme Gouthon, le secrétaire exécutif du Comité de coordination pour les filières café et cacao du Togo (CCFCC), également président de l’Agence des Cafés Robusta d’Afrique et de Madagascar (ACRAM).

L'OIAC est une organisation intergouvernementale comprenant les 25 pays africains producteurs de café : Angola, Bénin, Burundi, Cameroun, Congo, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée équatoriale, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.