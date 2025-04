Le BRMN lance sa plateforme numérique pour accompagner les PME

Le ministère de l’Industrie et de la Promotion des Investissements a annoncé la mise en ligne du site web du Bureau de Restructuration et de Mise à Niveau (BRMN).

Cet outil vise à rapprocher les services du BRMN des entreprises togolaises, en particulier les PME et PMI, dans une démarche de modernisation, de performance et de compétitivité.

Créé pour appuyer les politiques publiques d’industrialisation et de transformation économique, le BRMN se positionne comme un acteur stratégique de l’écosystème entrepreneurial au Togo.

Sa mission principale : accompagner les entreprises dans leur transformation structurelle, en renforçant leur organisation, en améliorant leur productivité et en facilitant leur alignement aux normes internationales.

Le BRMN met en œuvre le Programme National de Restructuration et de Mise à Niveau (PNRMN), un dispositif gouvernemental structuré qui répond aux défis de la mondialisation, de la transition technologique et de la montée des exigences de qualité sur les marchés régionaux et internationaux.

Ce programme propose un accompagnement technique, managérial et parfois financier, pour permettre aux entreprises de s’adapter aux standards mondiaux, d’améliorer leur gouvernance interne et d’optimiser leurs procédés industriels.

La nouvelle plateforme numérique permet non seulement de centraliser les informations utiles à destination des entreprises et des partenaires, mais aussi de faciliter l’accès aux services de mise à niveau. Elle répond à une logique de transparence, de visibilité et de performance publique.