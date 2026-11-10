Prix à la pompe : 20 milliards de plus pour amortir le choc

Face à la flambée des cours du pétrole, le gouvernement porte la subvention des produits pétroliers de 14,2 à 34,2 milliards de Fcfa.

La mesure figure dans le collectif budgétaire.

En prenant en charge une partie des surcoûts, l’État veut aussi éviter un effet domino sur les tarifs des transports, les coûts de production et les prix des biens et services.

Cette rallonge contribue au creusement du déficit 2026, désormais prévu à 3,4 % du PIB, contre 3 % initialement. Le gouvernement assume ce choix au nom de la protection du pouvoir d’achat.

L’Etat subventionne depuis de longues années les carburants pour atténuer les hausses auprès des consommateurs.