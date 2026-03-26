Le crédit finance le présent, pas l'avenir
Une étude menée par l’APSFD (Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés) auprès de 1 680 commerçantes des grands marchés du Togo livre un portrait nuancé de l'impact du crédit octroyé par les Systèmes financiers décentralisés (SFD).
Une étude menée par l’APSFD (Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés) auprès de 1 680 commerçantes des grands marchés du Togo livre un portrait nuancé de l'impact du crédit octroyé par les Systèmes financiers décentralisés (SFD).
Premier constat : le recours au crédit est une pratique largement répandue, avec 89,29% des commerçantes ayant déjà sollicité un financement. L'épargne (52,23%) et le crédit (47,45%) dominent largement les services utilisés, tandis que les produits digitaux, l'assurance et l'éducation financière restent quasi inexistants.
Les fonds empruntés servent essentiellement à acheter des marchandises (54,36%) ou à agrandir les stocks (36,24%). Très peu investissent dans du matériel (2,68%) ou développent de nouvelles activités (4,70%).
Le rapport est sans ambiguïté : « Le crédit octroyé par les SFD semble surtout renforcer l'activité commerciale existante plutôt que de permettre une diversification ou une modernisation. »
Un constat qui invite les institutions de microfinance à repenser leurs produits pour aller au-delà du simple soutien à l'activité existante et accompagner une véritable transformation économique.
Information additionnelle
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