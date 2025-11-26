Le digital, nouvelle arme des PME togolaises

Les responsables de Petites et Moyennes Entreprises (PME) de la région septentrionale participent depuis mardi à Kara à une session de formation consacrée à l’usage des outils numériques dans la gestion de leurs activités.

Organisée par la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCI-Togo) avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), cette initiative vise à renforcer les compétences des entrepreneurs et à les accompagner dans leur transition digitale.

Pendant trois jours, les participants seront outillés sur les bonnes pratiques de la transformation numérique, l’utilisation d’outils technologiques essentiels, ainsi que sur les moyens d’améliorer l’efficacité opérationnelle de leurs entreprises.

Dans les villes de l’intérieur du pays, très peu de PME intègrent encore les nouvelles technologies dans leurs activités quotidiennes. Ce déficit freine leur compétitivité et limite leur capacité à s’adapter aux exigences du marché.

Pour la CCI-Togo, cette formation s’inscrit dans une dynamique nationale visant à moderniser le secteur privé, accroître la productivité des entreprises et leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans la croissance économique du pays.