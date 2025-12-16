Le Togo renforce les partenariats autour du riz, du maïs, du maraîchage et de la volaille

Le Togo intensifie ses efforts pour renforcer les filières agricoles stratégiques. Du 27 au 29 décembre prochains à Lomé, des journées promotionnelles seront consacrées aux filières riz, maïs, produits maraîchers et volaille, avec pour ambition de dynamiser la production locale et renforcer les liens entre les acteurs du secteur.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Projet d’appui au mécanisme incitatif de financement agricole (ProMIFA), financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA). Elle vise à encourager la consommation des produits locaux en mettant en avant leurs qualités nutritionnelles, tout en valorisant les innovations et technologies développées autour de ces quatre filières.

Au-delà de la promotion, les journées entendent faciliter les relations commerciales entre producteurs, transformateurs, distributeurs et partenaires financiers. Elles serviront également de cadre pour renforcer les capacités des acteurs sur la contractualisation et l’utilisation des nouvelles technologies dans la distribution des produits agricoles.

La Coordination togolaise des organisations paysannes justifie le choix des filières par leur contribution majeure à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, notamment en milieu rural.

Elle souligne également la forte demande en céréales, produits maraîchers et avicoles, portée par la croissance du marché urbain.

Les autorités mettent en avant les perspectives de rentabilité offertes par les modèles d’exploitation développés dans ces filières, qu’il s’agisse du maraîchage, du riz pluvial, du riz de bas-fonds ou de l’aviculture.

Ces secteurs présentent aussi un fort potentiel de création d’emplois, en particulier au profit des jeunes et des femmes. Le maïs, intrant clé de l’alimentation animale, a ainsi été retenu pour soutenir directement la filière avicole.