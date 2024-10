Le FMI entame une revue cruciale du programme FEC

Dix mois après l'annonce de la conclusion d'un nouvel accord entre le Togo et le Fonds Monétaire International (FMI), une mission du FMI séjourne à Lomé pour une première revue du programme soutenu par la Facilité Élargie de Crédit (FEC).

Cette mission marque une étape cruciale dans le suivi de l'accord de 390 millions de dollars sur 42 mois, conclu en décembre 2023.

L'équipe du FMI, dirigée par Hans Weisfeld, a pour mission d'évaluer les politiques économiques mises en place par les autorités togolaises, ainsi que la mise en œuvre des réformes structurelles soutenues par le programme.

Cette première revue vise à dresser un état des lieux des performances économiques et fiscales du pays tout en discutant des mesures à prendre pour les prochains mois.

L'accord signé en décembre 2023 a pour objectif de répondre aux besoins urgents du Togo, notamment en matière de dépenses publiques liées à la sécurité et à la stabilité sociale. Il s'inscrit dans le cadre du programme de réformes des autorités togolaises, qui vise à maintenir la stabilité macroéconomique, à renforcer la viabilité de la dette, et à poser les bases d'une croissance plus forte et inclusive.

La mission actuelle permettra d’évaluer l’efficacité de ce programme. Les discussions porteront notamment sur les développements économiques récents, les indicateurs de haute fréquence, ainsi que les projections économiques à court et moyen terme. L’équipe du FMI analysera également les performances budgétaires du pays, en se concentrant sur l'exécution des recettes fiscales et non fiscales jusqu'à fin septembre 2024 et au troisième trimestre.

Un autre aspect clé de cette mission concerne l’évaluation de la politique industrielle du Togo, ses effets récents sur l'économie, ainsi que la gestion des dépenses publiques. L’équipe du FMI rencontrera également des représentants du secteur financier et des partenaires internationaux, dont la Banque mondiale, pour discuter des modalités du programme à venir.

Les objectifs de ces discussions incluent l'amélioration de la gestion des finances publiques, le suivi des risques budgétaires, et le renforcement de la gouvernance afin de promouvoir la transparence et d'attirer davantage d'investissements privés.

À l'issue de cette mission, Hans Weisfeld devrait faire une déclaration pour informer le public sur les conclusions des discussions avec les autorités togolaises et les partenaires financiers du pays.

Cette déclaration sera attendue pour situer l’opinion sur les avancées du programme soutenu par la FEC et les éventuelles recommandations à prendre en compte pour les prochains mois.