Dolcetto, un ananas bio produit au Togo grâce à la coopération italienne, coordonnée par Coopermondo, vient d’être récompensée pour sa chaîne de valeur.

L'ananas Dolcetto Alce Nero est une nouvelle variété qui se distingue par sa forme allongée, sa pulpe légère et son goût nettement sucré, dont la partie centrale est également consommée.

Cette production est le fruit d'un projet solidaire de coopération internationale, respectant la réglementation biologique, la biodiversité et les droits de milliers d'agriculteurs pour un travail équitablement rémunéré.

Cette variété est disponible toute l’année.

Coopermondo - Association pour la coopération internationale au développement - est l'ONG de Confcooperative, la Confédération des coopératives italiennes.

Elle promeut la création et l'autonomisation des entreprises coopératives et sociales dans les pays du sud en facilitant les relations et les échanges d'expériences avec les entreprises coopératives italiennes.

L'objectif de cette coopération est de créer une chaîne d'approvisionnement respectueuse, honnête, transparente et durable.