Le gotha de la finance remet ses trophées

Les BRVM Awards 2022 ont été décernés jeudi soir à Dakar.

La soirée de gala a accueilli de nombreux acteurs institutionnels, régulateurs et opérateurs financiers issus de l’Espace UEMOA.

'Ces récompenses constituent une célébration de l’excellence sur le marché financier régional de l’UEMOA. Il est important pour nous de distinguer non seulement les acteurs du marché mais également les personnalités qui, par leur contribution, participent au rayonnement de la finance et au développement marché sur le plan régional et international’, a déclaré le directeur général de la Bourse d’Abidjan (BRVM, commune aux 8 pays de l’UEMOA), le Togolais Edoh Kossi Amenounvé.

Des distinctions spéciales ont été décernées à Macky Sall, le président du Sénégal et de l’Union africaine, à Amadou Hott, ministre de l’Economie du Sénégal, et à Idrissa Nassa, le patron de Coris Bank.

Les lauréats des BRVM Awards

Prix de la Société Cotée de l’année : ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED (ETI) ;

Prix de l’Emetteur Obligataire de l’année : TRESOR PUBLIC DE CÔTE D’IVOIRE ;

Prix de la Société de Gestion et d’Intermédiation de l’année : CORIS BOURSE ;

Prix de la Société de Gestion des OPCVM de l’année : SOAGA ;

Prix de la Banque Teneur de Compte/Conservateur de l’année : SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE – Conservateur ;

Prix de l’Investisseur Institutionnel de l’année : CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE (IPS CNPS) ;

Prix du Média Financier de l’année : SIKA FINANCE.