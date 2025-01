Le grand bond des femmes togolaises

La Fondation Agir Ensemble pour l’Afrique (AEA) et la Bank Of Africa (BOA) Togo ont signé vendredi un partenariat stratégique visant à renforcer l’autonomisation des femmes à travers le programme intitulé « Le Bond Féminin ».

Cette initiative met l’accent sur l’inclusion, l’émancipation et le développement des compétences entrepreneuriales féminines pour un impact durable sur l’économie togolaise.

Le programme « Le Bond Féminin » est conçu pour offrir aux femmes un cadre structuré et des outils concrets afin de leur permettre de s’épanouir dans le monde professionnel et entrepreneurial.

Fidèle à l’engagement de la Fondation AEA en faveur de l’égalité des chances, ce programme repose sur plusieurs axes : formations pratiques pour développer des compétences essentielles dans divers secteurs d’activité , mentoring personnalisé, avec un accompagnement par des experts et des professionnels , accompagnement ciblé pour le lancement et le développement d’initiatives entrepreneuriales et accès facilité aux ressources financières et aux opportunités de financement.

Grâce à ce programme, les participantes pourront non seulement acquérir des compétences, mais également bénéficier d’un suivi personnalisé et de perspectives concrètes pour développer leurs activités génératrices de revenus.

En devenant partenaire stratégique du programme, la Banque Of Africa Togo joue un rôle central dans la réussite de cette initiative.

La banque mobilisera son expertise financière et ses ressources pour accompagner les bénéficiaires du programme et leur offrir des opportunités concrètes d’accéder à des financements.

Dans ce cadre, une enveloppe globale de 50 millions de Fcfa a été mise en place pour financer les PME et PMI identifiées et accompagnées par la Fondation AEA.

Ces financements permettront aux femmes entrepreneures de concrétiser leurs projets, tout en bénéficiant de conditions adaptées à leurs besoins.

Le partenariat prévoit également une série d’initiatives visant à soutenir les femmes dans leur parcours entrepreneurial avec des ateliers pratiques, des sessions de coaching et de mentorat et un suivi personnalisé.

Ces actions s’inscrivent dans une volonté commune de la Fondation AEA et de la BOA Togo de créer un environnement économique inclusif, dans lequel les femmes ont les moyens et les opportunités de réussir.

La Fondation AEA, par cette collaboration avec la BOA Togo, poursuit son engagement en faveur de l’autonomisation des femmes et de leur inclusion dans un monde économique en constante évolution.