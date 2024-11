Le Mali a la vedette

La Foire Internationale de Lomé bat son plein. Forte affluence ce dimanche pour découvrir, notamment, le pavillon dédié au Mali.

Ce pays est l’invité d’honneur de cette édition.

Selon Massoudou Cissé, directeur général de l’Agence pour la promotion des exportations du Mali (APEX) et chef de la délégation, cet événement est une opportunité unique de mettre en valeur les richesses du pays.

« Nous sommes là pour montrer au monde la diversité et la richesse de notre héritage, tisser des liens commerciaux de partenariat et encourager une économie circulaire qui respecte les écosystèmes et favorise les communautés locales », a-t-il déclaré.

La Foire fermera ses portes le 8 décembre. Près de 600.000 visiteurs sont attendus.