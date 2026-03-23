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Le monde de l'entreprise recrute des volontaires

Le programme national de volontariat affiche des résultats en progression constante.

Un levier d'insertion professionnelle pour les jeunes diplômés © republicoftogo.com

Le programme national de volontariat affiche des résultats en progression constante.

En 2024, le taux d'insertion professionnelle des jeunes volontaires a atteint 50,24%, contre 41,30% en 2023 et 45,24% en 2022, confirmant une dynamique positive portée par l'Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT).

Depuis 2011, ce sont plus de 80 000 jeunes qui ont été mobilisés dans le cadre de ce programme, une force humaine déployée au sein des administrations publiques et des entreprises privées pour acquérir une première expérience professionnelle structurée.

Cette progression s'explique par l'amélioration de l'encadrement des volontaires et par la confiance croissante des entreprises envers ces jeunes diplômés, de plus en plus reconnus pour la valeur ajoutée qu'ils apportent.

Au-delà de l'insertion professionnelle, le programme génère un impact social significatif : autonomisation financière, réduction de la précarité et renforcement de la cohésion sociale.

Dans un contexte africain marqué par une montée exponentielle du nombre de diplômés et un marché de l'emploi sous pression, le volontariat semble s'imposer comme une réponse concrète au chômage des jeunes,  et le Togo s'affirme désormais comme un modèle africain dans ce domaine.

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