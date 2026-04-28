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Liens agricoles avec le Maroc

Une délégation togolaise a participé la semaine dernière au Salon international de l'agriculture du Maroc (SIAM) à Meknès.

Des partenariats avec le Maroc et d'autres pays © DR

Une délégation togolaise a participé la semaine dernière au Salon international de l'agriculture du Maroc (SIAM) à Meknès.

Un déplacement destiné à explorer des partenariats stratégiques avec le royaume, notamment dans les domaines de la fertilisation et de la transformation agroindustrielle, pour soutenir les producteurs et accélérer le développement du secteur.

Le SIAM, qui s’achève mardi, a rassemblé 1.500 exposants issus de 70 pays.

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