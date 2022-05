Le pain est de plus en plus cher

Le Syndicat national de la boulangerie viennoise du Togo commence à s’inquiéter. Il y a une pénurie de farine dans certaines villes et le prix du pain flambe.

‘Nous n’avons presque plus de farine sur place au Togo au point que les collègues sont obligés d’aller au Ghana s’en procurer. Malheureusement, en rentrant, les cargaisons sont confrontées à de fortes taxes par la douane’, a déclaré Adjo Marie Alognon, secrétaire générale du syndicat.

Le sac de 50 kg est passé de 19.500 à plus de 30.000 Fcfa.

C'est l'une des conséquences importantes de la guerre en Ukraine : les cours du blé s'envolent.

Dans de nombreux pays africains notamment, qui dépendent des exportations de céréales ukrainiennes et russes, le risque d'une crise alimentaire se fait de plus en plus menaçant.

Le Togo importe du blé de Russie, mais pas d’Ukraine.