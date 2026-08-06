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Le PAL, ou l'art de bien gérer ses quais

La capacité du Port autonome de Lomé (PAL) à absorber un trafic maritime croissant repose en grande partie sur un savoir-faire moins visible que ses grues géantes : la gestion optimisée de ses postes à quai. Un levier essentiel, mais discret, qui alimente son statut de hub logistique régional.

Une gestion millimétrée des quais © republicoftogo.com

La capacité du Port autonome de Lomé (PAL) à absorber un trafic maritime croissant repose en grande partie sur un savoir-faire moins visible que ses grues géantes : la gestion optimisée de ses postes à quai. Un levier essentiel, mais discret, qui alimente son statut de hub logistique régional.

Pour l'administration portuaire, la performance d'un port se mesure d'abord à sa capacité à disposer de quais adaptés aux différents types de navires, correctement équipés, capables de traiter un volume important d'escales dans des délais compétitifs.

Concrètement, ces postes à quai constituent le point de contact entre les navires et les infrastructures terrestres : chargement, déchargement, embarquement, débarquement, avitaillement, maintenance, contrôle. Leur conception repose sur des critères précis, longueur du quai, tirant d'eau, résistance des infrastructures, équipements de manutention, dispositifs d'amarrage, qui déterminent quels navires peuvent y accoster en toute sécurité.

Le résultat de cette organisation s'est vu en avril 2025, quand le Port a accueilli le MSC DILETTA, l'un des plus grands porte-conteneurs au monde. Une première en Afrique de l'Ouest, symbole de la montée en puissance opérationnelle de la plateforme.

Le PAL joue sur plusieurs registres : des postes à conteneurs équipés de portiques de quai, et des postes rouliers (Ro-Ro) dotés de rampes, facilitant l'acheminement des véhicules vers le marché togolais et les pays de l'Alliance des États du Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger).

Rien n'est laissé au hasard dans l'attribution d'un quai. Taille du navire, nature de la cargaison, équipements requis, durée des opérations, niveau de trafic attendu : tout entre en ligne de compte. 

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