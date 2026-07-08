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Port sec de la PIA : hausse de 70% en un an

Le Port sec de la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) a traité 89 340 EVP en 2025 (équivalents vingt pieds) contre 52 703 l’année précédente, soit une progression de près de 70%.

Vue partielle du port sec © DR

Le Port sec de la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) a traité 89 340 EVP* en 2025 (équivalents vingt pieds) contre 52 703 l’année précédente, soit une progression de près de 70%.

« Cette évolution traduit l'augmentation des flux conteneurisés, le renforcement des opérations de dédouanement et la montée en puissance des activités logistiques », explique Dominique Nyazozo, directeur des relations stratégiques et du développement de la PIA.

Au-delà des volumes, l'impact économique est tangible : plus de 500 emplois directs et indirects créés dans la logistique, le transport, la manutention, les douanes et les services associés.

Parmi les atouts du Port sec : la rapidité des procédures. Lorsque les dossiers sont complets, les formalités douanières sont traitées en un à trois jours.

Fort de ces résultats, la PIA vise désormais 144 000 EVP par an, avec une cible à l'export de 2 000 par mois. 

La priorité est la digitalisation des opérations et le développement des flux en provenance des pays de l’hinterland, Burkina Faso, Niger et Mali.

La PIA est le fruit d’un PPP (Partenariat public-privé). 

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* 1 conteneur de 20 pieds = 1 EVP / 1 conteneur de 40 pieds = 2 EVP

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