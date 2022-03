Le rendez-vous de la finance début avril à Lomé

Un Salon de la finance virtuel aura lieu depuis Lomé du 5 au 8 avril.

Il rassemblera, selon les organisateurs, les banques, les sociétés de micro-finance, les opérateurs de la bourse régionale et les acteurs de la méso-finance.

Ce rendez-vous doit permettre au monde de la finance de contribuer à l’émergence économique du Togo.

Il offrira plus de visibilité aux produits et services financiers disponibles sur le marché togolais et sous régional et pourrait aider tous ceux qui ont besoin de financements, notamment les entreprises, et qui confrontées à l’importantes difficultés.

Des stands virtuels permettront aux visiteurs de découvrir les produits proposés par les exposants.