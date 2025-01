Le Togo accélère son développement économique grâce à des réformes structurantes

L’économie togolaise a démontré une remarquable résilience en 2024 face aux défis économiques mondiaux et régionaux, souligne une note de conjoncture publiée lundi par les services de la présidence.

Le pays a enregistré un taux de croissance du PIB estimé à 5,3 %, confirmant ainsi la solidité de son économie.

Le secteur agricole, véritable pilier de l’économie, a joué un rôle central dans cette performance.

Des campagnes agricoles réussies ont permis de dynamiser la production et de renforcer la sécurité alimentaire. Parallèlement, le secteur industriel a bénéficié des retombées positives de la Plateforme Industrielle d’Adétikopé (PIA), devenue un moteur d’investissement privé et de création d’emplois.

Cette synergie entre agriculture et industrie a non seulement soutenu la croissance, mais a également contribué à la diversification des activités économiques, un objectif clé de la stratégie de développement du pays.

Sur le plan budgétaire, le Togo a poursuivi ses efforts de consolidation des finances publiques. Le déficit, qui atteignait 6,6 % du PIB en 2023, s’est réduit à 4,8 % en 2024. Cette amélioration reflète une gestion rigoureuse et prudente des ressources publiques.

L’objectif fixé est d’atteindre la norme communautaire de 3 % du PIB d’ici 2025, témoignant de l’engagement du gouvernement en matière de discipline budgétaire.

La dette publique reste sous étroite surveillance. Après avoir atteint 68 % du PIB en 2023, elle a été maintenue à un niveau stable en 2024, avec un objectif de réduction progressive à 62 % du PIB d’ici 2028. Cette stratégie vise à assurer la soutenabilité de la dette tout en poursuivant les investissements dans les secteurs clés.

Un recul de l’inflation favorable au pouvoir d’achat

L’inflation a connu une baisse significative, passant de 7,6 % en 2022 à 3,6 % en septembre 2024. Cette maîtrise a permis de préserver le pouvoir d’achat des ménages et de stimuler la consommation intérieure, moteur essentiel de la croissance économique.

Les résultats positifs de 2024 sont le fruit des réformes structurelles engagées dans le cadre de la feuille de route « Togo 2025 ». Cette stratégie vise à transformer durablement l’économie togolaise en misant sur une croissance inclusive et durable.

Parmi les réformes notables figurent la modernisation des infrastructures, le renforcement de la gouvernance économique, la promotion de l’entrepreneuriat et l’amélioration du climat des affaires. Ces mesures ont renforcé la confiance des investisseurs et permis au Togo de mieux intégrer les chaînes de valeur régionales et mondiales.

Ces données illustrent la capacité du Togo à relever les défis économiques et à poser les jalons d’un avenir prospère.

La combinaison de politiques publiques efficaces, de réformes structurelles ambitieuses et d’investissements stratégiques positionne le pays sur une trajectoire de développement solide.