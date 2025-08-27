Le Togo audite sa gouvernance avec l’appui du FMI

Rubriques

Une mission du Fonds monétaire international (FMI) séjourne au Togo du 25 au 29 août dans le cadre d’un diagnostic approfondi de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.

Cette démarche, initiée à la demande du gouvernement, marque un engagement fort en faveur de la transparence, de la performance institutionnelle et de l’amélioration du climat des affaires.

L’évaluation s’inscrit dans le cadre du programme de Facilité Élargie de Crédit (FEC) approuvé en mars 2024 par le FMI. Elle porte sur des piliers clés de la gouvernance publique : lutte contre la corruption, transparence budgétaire, gestion des finances publiques, efficacité des institutions, et cadre juridique des affaires.

Une initiative volontaire et stratégique

Le Togo se distingue comme l’un des premiers pays d’Afrique francophone à initier de manière volontaire un tel processus d’évaluation. Le diagnostic examinera plusieurs volets sensibles, dont le régime de déclaration de patrimoine des agents publics, les procédures de passation des marchés publics, ainsi que l’indépendance des organes de contrôle, d’enquête et de sanction.

Ce travail permettra d’identifier les principales failles du système, de mesurer l’écart avec les standards internationaux, et de proposer des réformes adaptées pour renforcer l’intégrité et l’efficacité des institutions.

Les conclusions de la mission, attendues d’ici la fin de l’année, serviront de base à l’élaboration d’une feuille de route stratégique. Objectif : asseoir une gouvernance plus vertueuse, capable de soutenir durablement la mobilisation des ressources internes, de renforcer la confiance des bailleurs et d’attirer davantage d’investissements directs.

Pour les autorités, cette initiative s’inscrit dans une logique de consolidation des acquis économiques et institutionnels, avec en ligne de mire une trajectoire de croissance inclusive et de développement durable.

