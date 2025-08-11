Le Togo dépasse ses objectifs et séduit les investisseurs

Le Togo a frappé fort lundi sur le marché financier régional de l’UEMOA. À l’occasion de sa dernière émission de bons du Trésor, le pays visait une mobilisation de 30 milliards de Fcfa.

Verdict : 33 milliards récoltés, soit 10 % de plus que l’objectif initial.

Si la performance budgétaire est remarquable, l’appétit des investisseurs l’est tout autant. Les soumissions ont atteint plus de 60 milliards, soit plus du double de l’offre initiale. Cette sursouscription témoigne de la confiance soutenue dans la signature togolaise et dans la solidité de son économie.

Un signal fort pour la crédibilité de la dette togolaise

Selon des analystes financiers, ce succès repose sur plusieurs leviers : la régularité des interventions du Togo sur le marché, une gestion prudente des finances publiques et une stabilité macroéconomique reconnue.

« Le Togo bénéficie d’un premium de confiance sur le marché. Ses émissions trouvent preneur sans difficulté, preuve de sa crédibilité », estime un spécialiste basé à Abidjan.

Cette opération confirme la capacité du Trésor togolais à se financer dans des conditions optimales et à consolider son image de partenaire fiable.

Dans un contexte régional parfois tendu, cette réussite constitue un signal positif, aussi bien pour les marchés que pour les perspectives économiques du pays.