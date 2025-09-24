Le Togo et le Maroc scellent un partenariat stratégique dans le BTP

Les acteurs togolais du bâtiment et des travaux publics (BTP) misent sur l’expertise marocaine pour répondre aux défis de construction et transformer le secteur en levier de croissance.

Une Convention cadre de partenariat a été signée mercredi à Lomé entre la Fédération nationale du BTP du Maroc (FNBTP) et le Groupement national des entrepreneurs de bâtiment et travaux publics du Togo (GNEBTP). Les documents ont été paraphés par Mohammed Mahboub et Yawo Tsogbe, présidents respectifs des deux organisations.

Pour les signataires, cette convention marque le début d’une nouvelle ère.

« Cette convention n’est pas un aboutissement. Elle est un point de départ d’une nouvelle voie, un chantier immense où nos idées devront se transformer en actions », a déclaré M. Tsogbé.

Son homologue marocain a renchéri : « Ensemble, nous construirons des infrastructures résilientes, formerons une main-d’œuvre qualifiée et apporterons des solutions adaptées à nos réalités. »

Le partenariat prévoit :

Le renforcement des échanges à travers forums, missions économiques et visites techniques ;

La recherche et l’innovation pour promouvoir les matériaux locaux, encourager l’ingénierie durable et intégrer les nouvelles technologies ;

La formation et le transfert de compétences, avec l’appui de l’Institut de formation aux métiers du BTP de Fès et le développement d’initiatives similaires au Togo ;

Le soutien à l’entrepreneuriat, notamment par la création de synergies entre entreprises marocaines et togolaises et la participation conjointe aux grands projets financés par des bailleurs internationaux.

Rééquilibrer un secteur dominé par l’étranger

Ce partenariat intervient alors que les professionnels togolais du BTP ont récemment alerté sur les difficultés rencontrées face à des opérateurs étrangers souvent mieux financés et mieux structurés, qui captent une grande partie des marchés publics.

Pour le GNEBTP, cette alliance avec le Maroc Maroc représente une opportunité de renforcer la compétitivité locale et d’affirmer la place des entreprises togolaises dans le développement des infrastructures nationales.

« Construisons des ponts, non seulement de béton et d’acier, mais aussi des ponts de confiance et de solidarité », a conclu le président du GNEBTP.