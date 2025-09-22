Le Togo mise sur la qualité de son portefeuille BAD pour attirer plus de financements

La revue annuelle du portefeuille 2021-2026 de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour le Togo a débuté lundi à Lomé. Cette rencontre de quatre jours mobilise les départements ministériels et les unités de gestion des projets afin d’évaluer l’état d’avancement des 22 opérations financées par l’institution panafricaine.

Le portefeuille en cours s’élève à environ 425 milliards de Fcfa avec un taux de décaissement global de 72,71%. Il couvre 16 projets nationaux et 6 projets régionaux dans les secteurs clés que sont la finance, le transport, l’agriculture, l’énergie, la gouvernance et le social.

Parmi les opérations emblématiques, figurent :

une Garantie partielle de crédit de 227,5 millions de dollars

la phase II du projet intégré de transformation agroalimentaire de Kara (26,1 millions de dollars),

la réhabilitation de la route communautaire CU18 reliant le Ghana, le Togo et le Bénin (55,6 millions de dollars.

La coopération entre le Togo et la BAD est structurée autour de trois axes : le développement des chaînes de valeur agricoles, l’industrialisation et le renforcement des infrastructures économiques et sociales. Cette orientation est en parfaite cohérence avec la feuille de route gouvernementale 2020-2025 et les priorités de la BAD.

Le gouvernement a d’ores et déjà annoncé que la Feuille de route 2025 se transformera en un Plan national de développement (PND) 2026-2030, qui intégrera les récentes évolutions socio-économiques et environnementales.

Maintenir la performance pour capter davantage de financements

La qualité du portefeuille est un paramètre décisif dans l’allocation des ressources concessionnelles du Fonds africain de développement (FAD). Le gouvernement appelle donc les coordonnateurs et secrétaires généraux à renforcer le suivi afin d’améliorer l’efficacité et la rapidité d’exécution.

Malgré les chocs exogènes récents, le Togo a démontré une résilience saluée par la BAD et ses partenaires. Le pays compte désormais sur ce partenariat stratégique pour consolider sa gouvernance économique et accélérer sa transformation structurelle.

Côté togolais, les travaux sont dirigés par Stéphane Tchasso Kpowbie Akaya, le secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances. La BAD était représentée par le responsable pour le Togo, Wilfried Abiola.