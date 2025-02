Le Togo impose des restrictions sur l’importation de poissons et de volailles

Le gouvernement a pris une nouvelle mesure visant à encadrer l’importation de certains produits alimentaires, notamment le poisson, la viande de volaille et leurs produits dérivés.

Désormais, les importateurs devront justifier d’un achat préalable d’au moins 10 % de leur commande sur le marché local.

Cette décision s’inscrit dans une politique visant à protéger le marché national et à encourager la consommation des produits locaux. Avec la montée en puissance des acteurs de la production et de la transformation agroalimentaire au Togo, le gouvernement souhaite soutenir et renforcer ces initiatives nationales.

Le Togo tente de réduire sa dépendance alimentaire.

En imposant une consommation partielle de la production locale, le gouvernement vise à stimuler l’économie nationale, soutenir les producteurs et renforcer la souveraineté alimentaire.