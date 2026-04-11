Le Togo mise sur le marché obligataire

Le Trésor public togolais procédera le 17 avril prochain à une émission d'Obligations Assimilables du Trésor (OAT) par voie d'adjudication, avec pour objectif de mobiliser 30 milliards de Fcfa. L'opération sera organisée par UMOA-Titres, en coordination avec la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

Les OAT sont des titres de dette à long terme émis par l'État pour financer ses besoins budgétaires. Concrètement, l'État emprunte de l'argent auprès d’investisseurs, banques, institutions financières, fonds d’investissement, en échange d'une rémunération sous forme d'intérêts, versés sur une durée déterminée. À l'échéance, le capital est remboursé intégralement.

Bénéficiant de la garantie souveraine de l'État, les OAT sont considérées comme des placements sûrs et stables. Elles permettent à l'État de financer des dépenses prioritaires telles que les infrastructures, les services publics ou encore le remboursement de dettes antérieures.

L'adjudication est le procédé par lequel les investisseurs soumettent leurs offres de souscription. UMOA-Titres, plateforme spécialisée de l'Union Monétaire Ouest-Africaine, assure la transparence et la bonne conduite de l'opération, sous la supervision de la BCEAO, gardienne de la stabilité monétaire dans la zone.

Cette levée de fonds s'inscrit dans la stratégie du Togo de diversifier ses sources de financement et de consolider sa présence sur le marché financier régional.