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Le Togo parie sur le fonio

Il était là bien avant le riz importé et la farine industrielle. Nutritif, résistant, ancré dans les traditions agricoles de plusieurs régions du pays, et pourtant progressivement relégué au second plan des habitudes alimentaires togolaises.

La céréale des ancêtres © republicoftogo.com

Il était là bien avant le riz importé et la farine industrielle. Nutritif, résistant, ancré dans les traditions agricoles de plusieurs régions du pays, et pourtant progressivement relégué au second plan des habitudes alimentaires togolaises.

Le fonio méritait mieux. Et le Festifonio est là pour le lui rendre.

Du 23 au 25 avril prochain, le Centre togolais des expositions et foires (CETEF) accueillera la première célébration interrégionale de cette céréale ancestrale, à travers un événement unique qui mêle gastronomie, formation agricole, débats économiques et ambition de souveraineté alimentaire.

Au menu : expositions des différentes variétés culinaires du fonio, ateliers de formation pour les acteurs de la chaîne de valeur, techniques de semis optimisées, gestion intégrée des sols, utilisation des variétés améliorées, transformation et valorisation du produit, et conférences-débats sur les défis structurels de la filière.

Trois jours pour former, inspirer et mobiliser tous les acteurs d'une filière qui n'attend plus que d'être pleinement exploitée.

Le fonio est un levier puissant de création d’emplois, pour les agriculteurs, les transformateurs et les commerçants, et un pilier potentiel de la souveraineté alimentaire. 

Sa résistance naturelle aux conditions climatiques difficiles en fait par ailleurs une culture d'avenir dans un contexte de dérèglement climatique croissant.

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