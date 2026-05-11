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Le Togo réforme la gouvernance de son marché des titres publics

Le ministère des Finances et du Budget a lancé une plateforme de concertation entre la direction du Trésor et de la Comptabilité publique et les spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT), les banques et institutions financières agréées pour intervenir sur ce marché.

Une réforme pour renforcer la confiance des investisseurs © republicoftogo.com

Le ministère des Finances et du Budget a lancé une plateforme de concertation entre la direction du Trésor et de la Comptabilité publique et les spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT), les banques et institutions financières agréées pour intervenir sur ce marché.

Ce nouveau mécanisme poursuit quatre axes : suivre l'évolution du marché des valeurs du Trésor, analyser le fonctionnement des marchés primaire et secondaire, identifier les difficultés rencontrées et explorer les perspectives de financement offertes par les titres publics.

L'objectif est de renforcer la transparence, la crédibilité et l'efficacité du marché national, tout en consolidant la confiance des investisseurs dans le financement public togolais.

Pour couvrir ses besoins de trésorerie et financer ses investissements, le Togo recourt régulièrement au marché financier régional de l'UEMOA, principalement via les Bons assimilables du Trésor (BAT) et les Obligations assimilables du Trésor (OAT). Dans un contexte de besoins croissants en financement public, ce marché reste un levier incontournable pour soutenir la croissance économique nationale.

Les dernières sorties sur le marché régional ont démontré la solidité de la signature du Togo.

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