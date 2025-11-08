Le Togo s’impose comme hub logistique de l’UEMOA

En 2024, le Togo a assuré 29,5 % des services de transport liés aux exportations de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), devant la Côte d’Ivoire (26,7 %), selon les dernières données disponibles.

Ce résultat fait du Togo le premier pays de l’Union en matière de transport de marchandises à l’export, confirmant son rôle stratégique dans les chaînes logistiques régionales.

Ces services ont généré 185 milliards de Fcfa de recettes pour l’Etat. Une progression de 77% en 5 ans.

L’atout majeur du Togo reste son port, le seul en eau profonde de la sous-région capable d’accueillir des navires de grande capacité. Plateforme multimodale efficace, il dessert en transit des pays enclavés comme le Burkina Faso, le Niger ou encore le Mali.

Pour préserver cette avance, le Togo s’appuie sur la modernisation continue de ses infrastructures, le renforcement de la digitalisation des procédures portuaires, et le développement de zones logistiques comme la Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA).

Face à la concurrence croissante des ports des pays voisins, Lomé entend rester compétitif.