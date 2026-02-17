Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Le Togo sollicite le marché régional

Le Trésor public togolais effectuera un retour sur le marché financier régional le 3 mars prochain, avec une opération d’émission de titres publics d’un montant global de 20 milliards de Fcfa.

Stratégie de financement sur le marché des titres publics © republicoftogo.com

Le Trésor public togolais effectuera un retour sur le marché financier régional le 3 mars prochain, avec une opération d’émission de titres publics d’un montant global de 20 milliards de Fcfa.

L’opération portera sur des Bons assimilables du Trésor (BAT) et des Obligations assimilables du Trésor (OAT), instruments classiques de financement à court et moyen termes. Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la stratégie de mobilisation de ressources internes sur le marché de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA).

Selon les autorités financières, cette émission vise à mobiliser l’épargne des personnes physiques et morales afin d’assurer la couverture des besoins de financement du budget de l’État, conformément à la loi de finances en vigueur.

Dans un contexte marqué par un resserrement progressif des conditions de liquidité sur le marché régional, cette opération permettra d’évaluer l’appétit des investisseurs pour la signature togolaise, qui demeure un émetteur régulier et structuré du marché des titres publics de l’UMOA.

Le succès de l’émission dépendra notamment des maturités proposées, des rendements servis et du niveau de confiance des investisseurs institutionnels et particuliers dans la trajectoire macroéconomique et budgétaire du pays.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Premier bilan pour la taxe sur les télécoms

Premier bilan pour la taxe sur les télécoms

Introduite en janvier 2025 dans le cadre de l’élargissement de l’assiette fiscale, la taxe sur les entreprises de télécommunication et des technologies de l’information et de la communication (TETIC) affiche un premier bilan.

La Chine domine

La Chine domine

La Chine domine le classement des principaux fournisseurs du Togo au troisième trimestre 2025, selon les données publiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED). Pas surprenant. Une tendance lourde qui s’est imposée il y a des années.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.