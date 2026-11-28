Des stocks de poissons qui s'épuisent, des chalutiers pirates, un climat qui bouscule les écosystèmes : les eaux du golfe de Guinée sont sous pression. Pour y faire face, le Togo propose une stratégie régionale en trois axes.

Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche, des Ressources animales et de la Souveraineté alimentaire, Antoine Lékpa Gbégbéni, l'a présentée vendredi à Lomé, à l'ouverture de la 17ᵉ Conférence des ministres du Comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée (CPCO). Ce comité réunit le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Liberia, le Nigeria et le Togo.

Première urgence : la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Le ministre veut renforcer les moyens de surveillance des administrations et améliorer le partage d'informations entre pays. Il demande aussi d'appliquer réellement l'accord de la FAO qui permet aux ports de refuser les navires pris en infraction.

Face à la stagnation des pêcheries naturelles, le Togo voit dans l'aquaculture une réponse pour nourrir les populations. Mais elle devra être pensée pour résister au changement climatique et préserver les écosystèmes.

Enfin, aucun pays ne peut relever ces défis seul, insiste le ministre. Il appelle à mobiliser les financements nationaux, régionaux et internationaux vers des projets utiles aux communautés de pêcheurs.

La réunion intervient quelques jours après la session du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE), également tenue à Lomé.

La FAO y a rappelé que plus de la moitié des stocks évalués dans la région sont surexploités. Le temps presse.