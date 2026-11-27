La 21ᵉ Foire internationale de Lomé (FIL) a ouvert ses portes vendredi. Pendant un peu plus de deux semaines, jusqu'au 13 décembre, professionnels et grand public se croiseront dans les allées. Les uns viennent nouer des contrats, les autres flâner entre les stands et faire leurs achats.

Cette année, la vedette s'appelle l'Inde. Pays invité d'honneur, elle a posé ses valises avec une vingtaine d'exposants et d'opérateurs économiques.

Des échanges qui s'équilibrent

Pour l'ambassadeur indien à Lomé, Sayed Razi Haider Fahmi, la relation commerciale entre les deux pays est de plus en plus soutenue.

L'Inde développe des projets d'électrification rurale, de développement agricole, de transport d'électricité et d'énergies renouvelables. Elle se dit prête à investir dans l’industrie pharmaceutique et les nouvelles technologies.