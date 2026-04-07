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Légère hausse des créations d'entreprises

Le premier trimestre 2026 affiche une progression modeste de la création d'entreprises.

T1 2026 : 4 357 entreprises créées © republicoftogo.com

Le premier trimestre 2026 affiche une progression modeste de la création d'entreprises.

Selon les données publiées par le Centre de formalités des entreprises (CFE), 4 357 nouvelles structures ont été formalisées entre janvier et mars 2026, contre 4 262 sur la même période en 2025, soit une hausse de 2,23 %.

Si la tendance globale est positive, les observateurs invitent à ne pas surinterpréter ces statistiques.

En effet, un nombre significatif des sociétés enregistrées n'atteignent jamais le stade de l'activité réelle. La création d'une entreprise se limite, dans bien des cas, au simple dépôt des statuts, une démarche administrative qui ne préjuge en rien de l'existence d'un projet économique concret, d'un financement ou d'une clientèle.

Autrement dit, le stock réel d'entreprises véritablement actives sur le territoire est vraisemblablement bien inférieur aux chiffres bruts du CFE. Une nuance de taille, qui devrait inciter le CFE à compléter ces indicateurs de création par des données sur la survie et l'activité effective des structures formalisées.

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