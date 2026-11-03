Les assureurs veulent en finir avec l’assurance à crédit

Être couvert sans avoir payé : une pratique interdite depuis quinze ans dans la zone CIMA*, mais toujours répandue. Réunis à Lomé depuis lundi pour le 12e Forum des marchés de la zone FANAF,** les assureurs africains veulent enfin mettre fin à l’assurance à crédit.

Adopté le 11 avril 2011 à N’Djamena, l’article 13 du Code CIMA pose un principe simple : la garantie ne prend effet qu’une fois la prime effectivement payée. L’objectif était de mettre fin aux contrats souscrits à crédit, source de nombreux impayés.

Quinze ans plus tard, le constat est sévère. Les primes non réglées et les créances parfois irrécouvrables continuent de peser sur les compagnies. Elles fragilisent leur trésorerie, menacent leur solvabilité et, au bout de la chaîne, peuvent compromettre l’indemnisation des assurés en cas de sinistre.

Pour André Azibli, président de l’Association professionnelle des sociétés d’assurance du Togo (APSAT), le problème ne tient pas au texte, mais au respect des règles par l’ensemble des acteurs. L’association propose de créer un dispositif de suivi de l’application de l’article 13 et de soumettre une charte contraignante pour encadrer les intermédiaires, chargés de collecter et de reverser les primes.

Le forum se penche aussi sur un dossier sensible : la couverture des risques de l’État et de ses démembrements, souvent mauvais payeurs.

Le gouvernement togolais soutient la démarche. Pour le ministre chargé des Assurances, Jean-Marie Koffi Tessi, l’assurance à crédit fait courir un risque à tout l’écosystème financier. Il mise sur la transparence et sur les outils numériques, notamment le paiement mobile, pour sécuriser l’encaissement et le reversement des primes.

Les travaux doivent aboutir à un engagement commun des acteurs et à un projet de mémorandum de coopération entre la FANAF et la CIMA, l’organe de régulation du secteur.

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* La zone CIMA désigne l’ensemble des pays africains qui partagent une même réglementation des assurances, sous l’égide de la Conférence interafricaine des marchés d’assurances (CIMA).

** La Fédération des sociétés d’assurances de droit national africaines (FANAF) est la principale organisation professionnelle des assureurs africains, en particulier en Afrique francophone.