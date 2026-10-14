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Les producteurs d'ananas appellent à l'aide

La Fédération nationale des coopératives et productrices d'ananas a appelé les pouvoirs publics à renforcer leur appui à la filière.

Crédits trop chers © republicoftogo.com

La Fédération nationale des coopératives et productrices d'ananas a appelé les pouvoirs publics à renforcer leur appui à la filière.

Elle met en avant des coûts de production élevés, un accès difficile au financement, un manque de main-d'œuvre et des difficultés d'écoulement des récoltes.

Un producteur doit mobiliser au moins 6 millions de francs CFA pour exploiter un hectare, sur un cycle de 18 à 24 mois. Malgré cet investissement, une partie des récoltes pourrit dans les champs, faute d'acheteurs ou de débouchés à des prix rémunérateurs.

Le crédit est accessible à des taux jugés élevés, de 12 à 18 %.

« Nous avons besoin d'une solution adaptée à notre filière. Nous encourageons l'État à nous aider», a déclaré Osseyi Bonsou Abe, le patron de la Fédération.

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