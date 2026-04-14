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Logement et énergie font grimper les prix

L'indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) a progressé de 1,6% en mars 2026 par rapport à son niveau à la même période en 2025.

Hausse sous contrôle © republicoftogo.com

L'indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) a progressé de 1,6% en mars 2026, par rapport à la même période en 2025, selon les dernières données statistiques disponibles.

Une hausse modérée, mais dont la structure mérite une analyse attentive.

La progression de l'IHPC est principalement imputable à la flambée des prix dans la division "Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles", qui enregistre la hausse la plus significative avec +8,0%.

Les autres divisions contributives affichent des hausses plus contenues : Restaurants et services d'hébergement (+4,0%), Santé (+1,7%), Soins personnels et biens divers (+0,9%), Produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+0,6%) et Transport (+0,3%).

Des facteurs atténuants

La progression globale de l'indice a néanmoins été freinée par des baisses enregistrées dans deux divisions : Information et communication (-1,3%) et Enseignement (-0,8%). Des replis qui témoignent d'une certaine détente dans ces secteurs, offrant un ballon d'oxygène aux consommateurs.

L’inflation reste contenue (0,1% au mois de mars), en deçà des seuils d'alerte communautaires. La tendance baissière se confirme de mois en mois.

Les prochains relevés statistiques de l’INSEED (Institut de la Statistique) permettront de déterminer si cette tendance s'inscrit dans la durée ou reflète simplement des tensions conjoncturelles passagères.

Information additionnelle

INSEED MARS 2026.pdf

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